Sul Pnrr potremmo aver un problema di appalti sono troppi e rischiano di non ricevere più fondi

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sulpotrebbe scatenarsi un. Cigare pubblicate per un importo di almeno 9,97 miliardi, non c’è stato il blocco dei lavori dopo l’entrata in vigore del nuovo codice degli. Però gran parte di questi interventicomunali e ora il governo potrebbe stralciarli dal. A sollevare il caso è oggi La Stampa che riporta il boom degliin gran parte comunali.stati pubblicati infatti 7.726 bandi di gara, il 45% del numero totale, per un importo di quasi 7,9 miliardi. Rispetto a gennaio-luglio 2022 la crescita deglicomunali, spinta dai progetti, è stata del 167,5%. Proprio l’Ance aveva messo in guardia dal rischio che, pur in presenza di finanziamenti certi, non si ...