Sui maxischermi dell’Olimpico era possibile vedere i replay di Lazio-Genoa | come mai?

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 agosto 2023) Per regolamento, è proibito far riun’azione sul maxischermo dello stadio mentre l’arbitro si consulta con la sala Var. Durante, però, non è andata così. Nel match valido per la seconda giornata di Serie A, i rossoblù erano in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Retegui, quando al 43esimo c’è stato un contatto tra l’ala biancoceleste Zaccagni e il difensore delBani nell’areana. Ihanno trasmesso le immagini del fallo, conda più angoni; non appena l’arbitro Marinelli, dopo il consulto col var, ha fatto segno di proseguire, Ciro Immobile gli ha detto: «Guarda il maxischermo, hanno fatto ril’azione, era rigore netto». Le proteste sono poi ...