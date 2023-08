Stupro di Palermo | la vittima attaccata anche dall’amica che era con lei la notte della violenza

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 agosto 2023)di, laLadellodi gruppo avvenuto nellatra il 6 e il 7 luglio in un cantiere abbandonato del Foro Italico di, è statasui socialche si trovava con lei la sera in cui è avvenuta la. Secondo quanto riferisce il CorriereSera, infatti, la giovane avrebbe “rimproverato” la 19enne per aver denunciato i suoi aguzzini, rivolgendoinsulti nei confronti dei carabinieri, definiti “infami”. “Dopo tutto quel che dici torno sempre a piangere per te,se tu non versi una lacrima per me” è stata la risposta ...