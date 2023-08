Stupro di Caivano | Giorgia Meloni | Presto sarò lì Non esistono zone franche per la criminalità

(Di lunedì 28 agosto 2023) La presidente del Consigliointende recarsi a, accogliendo l'invito di don Maurizio Patriciello dopo gli abusi di gruppo sulle due cuginette . Lo ha detto la stessa premier, a quanto si apprende, in Consiglio dei ministri. Il governo punta a "bonificare l'area" didove sono avvenuti gli abusi di gruppo su due cuginette. Lo ha detto in Consiglio dei ministri la premier...

al Parco Verde di, le cuginette ricattate con i video Numero antiviolenza, sono in media 150 al giorno le chiamate al ...Giorgia Meloni andrà a, nel quartiere Parco Verde, dove si sarebbe consumata la violenza sessuale ai danni di due ... intervenendo in Consiglio dei ministri sulla drammatica vicenda dello...Da quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni ha deciso di andare a, luogo degli abusi di gruppo su due cuginette , accogliendo l'invito di don Maurizio Patriciello . "La mia non sarà una ...

L'offerta di video degli abusi di Caivano, simile a quella dello stupro di gruppo di Palermo: è una truffa ma quel che inquieta è che ...Il parroco di Parco Verde a Caivano condanna l'omertà e la vigliaccheria della gente nell'omelia di una domenica torrida e piena di interrogativi su uno stupro…