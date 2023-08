Stupro Caivano | Meloni | ‘non andrò per passerella ma per offrire risposte’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Sono rimasta profondamente colpita, come immagino tutti voi, da quello che è accaduto al Parco Verde di. Le cronache ci hanno riportato notizie terribili e credo sia necessario che questo Consiglio dei ministri esprima solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. Così come, e credo di interpretare il sentimento di tutti, esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla giovane vittima del terribiledi Palermo”. Lo ha detto la premier Giorgiain Consiglio dei ministri, annunciando la sua decisione di recarsi a.“Rispetto a quanto accaduto, e alle denunce civili provenienti da, l’obiettivo del Governo è al tempo stesso di ‘bonificare’ l’area, garantendo che per la criminalità non esistono zone franche – ha spiegato -. Intendo raccogliere ...