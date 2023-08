Stupro Caivano | arriva la proposta del vescovo Spinillo a Papa Francesco

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tutta la cittadina di, a nord di Napoli, dove si è consumato lodi due cuginette, rispettivamente di 10 e 12 anni, decide di non restare ferma ed in silenzio. Una manifestazione è stata indetta per esprimere vicinanza alle vittime, ma è soprattutto l’appello accorato delche non può restare inascoltato. Monsignor L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Martedì alle 18 si terrà una manifestazione indetta dai comitati cittadini, al Parco Verde , per mostrare sostegno e solidarietà alle vittime dellodi. L'appuntamento è alle ore 18 ...Che sia compito della scuola educare per combattere la cultura dello, come ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ieri, è cosa senz'altro vera. ... come a Palermo e a, ...'Noi Moderati dice no alla castrazione chimica: l'odioso crimine dello, che fa segnare con i presunti casi die di Palermo una significativa recrudescenza, esige un'attenzione ancora maggiore ma, di sicuro, la violenza non può essere la risposta alla ...

“Noi Moderati dice no alla castrazione chimica: l’odioso crimine dello stupro, che fa segnare con i presunti casi di Caivano e di Palermo una significativa recrudescenza, esige un’attenzione ancora ...Che sia compito della scuola educare per combattere la cultura dello stupro, come ha dichiarato il ministro dell ... quelli del cosiddetto «branco», come a Palermo e a Caivano, che anche la sociologia ...