Stupro al Parco Verde di Caivano | indagati due maggiorenni di 18 e 19 anni

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sono due idalla Procura di Napoli Nord per i presunti abusi sessuali avvenuti aldi, in provincia di Napoli, nei confronti di due bambine di 10 e 12. I ragazzi, secondo quanto si apprende, hanno 18 e 19, e sono entrambi a piede libero. L'inchiesta della procura di Napoli Nord procede parallelamente a quella della procura minorile, che si occupa degliminorenni, il cui numero non è noto, anche se, secondo indiscrezioni non confermate, potrebbero essere numerosi. Intanto, non si ferma la solidarietà di tutta la zona: prevista domani alle 18 un corteo di solidarietà lungo le strade diper le due cuginette vittime di abusi all’ex centro sportivo Delphinia.