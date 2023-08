Stupro a Caivano | la lettera a Meloni della mamma di una vittima | «Ci porti via da questo inferno»

leggi anchedi, Meloni: "Presto sarò lì, governo offrirà sicurezza" "Tutti sapevano quello che accadeva" Tra i rioni popolari della città nell'hinterland di Napoli intanto la notizia ...Che teme per la sua comunità e che ha chiesto a Giorgia Meloni di venire aper far sentire forte la presenza dello Stato. Un appello che il presidente del Consiglio non ha lasciato cadere nel ...Intanto arriva la notizia che il primo settembre si terrà ail Comitato Ordine e ...

Una lettera indirizzata a Giorgia Meloni per chiedere una legge ad hoc in grado di proteggere vittime di violenze, pedofilia e prostituzione e le loro famiglie: a scriverla è la mamma di una delle due ...Sono due gli indagati dalla Procura di Napoli Nord per i presunti abusi sessuali avvenuti a Caivano, in provincia di Napoli, nei confronti di due bambine di 10 e 12 anni. I ragazzi, secondo quanto ...