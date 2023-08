Stupri Caivano | due maggiorenni indagati | Meloni si recherà al Parco Verde | Pronti a bonificare l' area

L'appello della mamma di una delle vittime: 'Ci porti via dall'inferno' La mamma di una delle due bambine vittime degli, insieme al suo avvocato Angelo Pisani, ha rivolto alla ...'Il governo bonificherà l'area' Il governo punta a 'bonificare l'area' didove sono avvenuti gli, ha detto Meloni, sottolineando che 'per la criminalità non esistono zone franche'. ...Sul tavolo anche diversi altri temi, come l'emergenza sicurezza dopo glidi gruppo che si sono verificati nel Paese. " Obiettivo del governo è bonificare l'area: per la criminalità non ...

Sono due i maggiorenni indagati dalla Procura di Napoli Nord per i presunti abusi sessuali avvenuti a Caivano, in provincia di Napoli, nei confronti di due bambine di 10 e 12 anni. (ANSA) ...Parco Verde è un quartiere deserto: chi comanda ha imposto il coprifuoco. È vietato parlare degli stupri di gruppo, perché del branco farebbero parte anche i figli dei due potenti ras della droga ...