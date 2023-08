Stupri a Caivano | la famiglia di una delle vittime | “Aiutateci ad andare via”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“advia dal Parco Verde, a cambiare città per dare un futuro ai nostri figli, per strapparli dalle grinfie della pedofilia, della prostituzione e della criminalità“: a lanciare un appello allo Stato, oggi, in occasione del Consiglio dei ministri, sono i genitori di unadue cuginette che, secondo quanto emerge dalle denunce presentate ai carabinieri nei mesi scorsi, sono state ripetutamentedi abusi sessuali da parte di giovani e giovanissimi che come loro abitano a. Un grido di allarme lanciato attraverso il loro legale, l’avvocato Angelo Pisani: “Le istituzioni preposte potrebbero adottare la stessa norma che tutela i pentiti di mafia, ai quali viene data l’opportunità di farsi una nuova vita con un nuovo nome, un nuovo lavoro e una ...

L'interno della parrocchia di San Paolo Apostolo al Parco Verde diè quasi vuoto nel giorno della prima messa domenicale dopo che la notizia deglisubiti dalle due cuginette, e prima ...A breve studenti e insegnanti di tutta Italia torneranno tra i banchi e le cattedre di scuola. Un ritorno che non potrà ignorare quanto accaduto in queste settimane: glidi Palermo e(e non solo). Definiti da più parti un vero e proprio fallimento educativo, i recenti casi di cronaca hanno spinto il ministero dell'Istruzione e del Merito a ideare un ...Oggi Il Messaggero descrive il clima che c'è al Parco Verde di, dove per mesi due cuginette di 10 e 12 anni sono state violentate da un gruppo di gran parte di minorenni, tra cui alcuni figli dei boss delle piazze di spaccio locali. C'è il coprifuoco, ...

Non tira una buona aria nel Parco Verde di Caivano, lì dove negli ultimi giorni è venuta fuori la turpe storia della due cuginette di 10 e 13 anni violentate dal branco. I viali sono deserti, per stra ...