Studio su traumi e disturbi psichici soldati italiani nella Grande guerra

(Di lunedì 28 agosto 2023) Pisa, 28 ago. (Adnkronos Salute)() - Uomini che gettano l'uniforme e cominciano a correre nudi, altri che iniziano a parlare come bambini, che piangono e si lamentano, altri ancora che sono percorsi da tremiti in un totale mutismo, o che delirano con la paura del diavolo e di essere posseduti da demoni. Le ferite della, di tutte le guerre, sono anche queste. Un nuovocondotto da Vinzia Fiorino, storica dell'Università di Pisa, pubblicato sulla rivista "Modern Italy" della Cambridge University Press ritorna sul tema deie deidei(ma il fenomeno è comune a tutti i Paesi coinvolti) dopo la PrimaMondiale. Si parte dai numeri, che sono enormi: solo in Italia i militari che accusano ...

Spesso, invece di elaborarli e guarirli, certi traumi li reprimiamo e li conserviamo nella "scatola nera" della nostra psiche. Fino a quando non spingono per tornare in superficie. E possono farlo in ...