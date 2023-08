Stretta sui bonus fiscali per i redditi più alti | così Meloni trova i soldi per la Manovra

Leggi su iltempo

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il grosso cruccio che si porta con sé la prima legge di Bilancio targata Giorgiaè il reperimento dei fondi per attuare le misure che il Premier ha individuato. Dato il deficit economico che attanaglia la, la leader di Fratelli d'Italia non potrà accontentare tutti, per concentrarsi su ciò che più le sta a cuore. Intanto, però, i tecnici del Senato a luglio hanno pubblicato un dossier che racconta di come idistribuiti ai cittadini siano aumentati in modo esponenziale nel periodo tra il 2016 e il 2022 (+40%). Secondo i dati riportati da Repubblica, contenuti nel documento, si contano 740 agevolazioni per un totale di 125,6 miliardi impiegati. Se però si decurtano iprodotti esclusivamente da Comuni e Regioni, rimangono 626 sconti per un totale di 82 miliardi spesi. ...