Street art a Latina | tre nuovi murales in via Ezio | via Varsavia e via Cervone

(Di lunedì 28 agosto 2023)– Presso la sala De Pasquale del Comune di, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto NIU – Nuove Identità Urbane che prevede la realizzazione di tre opere diart nel territorio di. Hanno partecipato il Sindaco diMatilde Celentano, il curatore del progetto Giacomo Marinaro, gli artisti Attorrep, Vera Brugatti e Oniro e la consigliera Valeria Campagna. “Questa mattina Attorrep, Vera Brugatti e Oniro, artisti conosciuti e affermati in tutto il mondo, hanno iniziato a realizzare tre opere diart nella nostra città – ha dichiarato la sindaca Matilde Celentano -. Saranno a lavoro per alcuni giorni e i cittadini potranno ammirarli in tempo reale mentre realizzano le loro opere e colorano la nostra città. I tre artisti ...

Latina, street art: tre murales in via Ezio, via Varsavia e via Cervone Comune di Latina

Anomalie, Il festival internazionale di Nuovo Circo Contemporaneo di Roma torna ad illuminare la periferia orientale in un’edizione, la diciassettesima, rinnovata, irruenta ed onirica, dedicata alla ...LATINA – Questa mattina, presso la sala De Pasquale del Comune di Latina, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto NIU – Nuove Identità Urbane che prevede la realizzazione di tre ...