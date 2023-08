Stranger Things 5 | “Posso dirvi che è fantastico” | parola del regista!

(Di lunedì 28 agosto 2023) Parte di ciò che ha resoun tale successo con le sue prime quattro stagioni è il modo in cui utilizza registi particolari per dirigere episodi chiave, data la loro familiarità con il materiale, mentre l’imminente stagione finale della serie aggiungerà al mix il regista di 10 Cloverfield Lane e Prey Dan Trachtenberg. La produzione della serie è in pausa a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, Trachtenberg ha recentemente rivelato di aver letto il copione del suo episodio e ha fatto alcune promesse molto importanti sulla stagione finale. Se la serie dovesse riprendere le riprese nel corso di quest’anno, probabilmente non approderà su Netflix prima del 2025.5 Trachtenberg dice a Variety che il suo episodio è! “Ho letto il mio episodio e ...

5: Trachtenberg rassicura i fan che la conclusione della popolare serie Netflix sarà all'altezza delle aspettative. Da quando il finale di una delle serie più amate, Il Trono di Spade, ...1 ora fa Mentre alcuni protagonisti non vedono l'ora chefinisca per potersi concentrare su altri progetti , Joe Keery è uno dei membri del cast con sentimenti contrastanti riguardo al finale della serie TV di Netflix . Nonostante abbia ...E voi avete già visto l'ultimo trailer di One Piece Oltretutto, ecco le promesse per il finale di, show di punta della piattaforma Netflix.

Stranger Things 5, Netflix promette: "Non faremo gli errori del finale di Game of Thrones" Everyeye Serie TV

La preview di Style Magazine 9/23, in edicola e digital edition mercoledì 30 agosto con Il Corriere della Sera: anticipazioni ...Il regista di Stranger Things 5, Dan Trachtenberg, promette ai fan che ci sarà del 'rock and roll durante l'intera stagione', senza delusioni (come invece avvenuto con il finale di Game of Thrones).