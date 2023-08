Stramaccioni | «Inter | prossimo colpo il playmaker! Ne suggerisco uno!»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Parlando disi sofferma su quello che potrebbe essere un ipoteticorinforzo nerazzurro. Di seguito l’idea e il nome avanzato dall’allenatore. PLAYMAKER – Andreavenuto nella trasmissione di Dazn, esprime una propria idea sulprogetto che l’potrebbe mettere in atto sul mercato: «Una cosa che l’secondo me ha in mente di realizzare è il nuovo playmaker. Adesso c’è Calhanoglu e Asllani è sicuramente in cantiere, ma un nome potrebbe essere quello di Angel Gomes, che ha una storia molto particolare. Potrebbe giocare nel 3-5-2 nerazzurro sia da vertice basso, sia dano. È molto giovane ma ha quella qualità e geometria che stiamo sempre cercando. Io ho stima di Asllani ma ...

... Ricky Buscaglia e Andreaore 18.30 Fiorentina - Lecce su Dazn Telecronaca: Alberto ... Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual ore 20.45 Cagliari -su Dazn Telecronaca: Stefano Borghi ...Andrea, ex allenatore dell', ha parlato dell'arrivo di Sardar Azmoun alla Roma. I dettagli Andreaha parlato al Corriere dello Sport dell'arrivo di Sardar Azmoun alla Roma. ...Andrea, ex allenatore dell', ha parlato a Il Resto del Carlino proprio dei nerazzurri e del mercato Andrea, ex allenatore dell', ha parlato a Il Resto del Carlino proprio ...

Stramaccioni: “Inter più forte, è serena, solida e migliorata in ogni reparto” fcinter1908

Tutto facile per l’Inter in Azerbaijan. L’undici di Andrea Stramaccioni demolisce i semisconosciuti azeri del Neftçi Baku nel secondo turno di Europa League, chiudendo il match già con tre reti nel ...Il tecnico romano, che ritroverà da avversario in panchina i nerazzurri prese la squadra da subentrante nel 2011 ma non concluse la stagione Dal 22 settembre 2011 al 31 marzo 2012, Claudio Ranieri è ...