Stefano De Martino si è fidanzato? Svela tutto la sorella Adelaide

(Di lunedì 28 agosto 2023) Per tutta l’estateDee Belen Rodriguez hanno tenuto acceso il gossip su di loro e sulle loro possibili storie d’amore, ma recentemente dopo una foto apparsa del conduttore, ladi Deha deciso di entrare nella questione fidanzata e di chiarire la posizione del fratello. L’intervento diDepotrebbe dunque mettere a tacere le speculazioni e i rumors che riguardano la vita privata di suo fratello. Ma vediamo son ordine come sono andate le cose e cos’ha dettoDefa coppia con Beatrice Vendramin? L’indizioDequalche tempo fa ha pubblicato una foto in barca con amici tra i quali spiccava la presenza di una giovane ...

...prima squadra Orange è tra i momenti più sentiti dall'intero mondo Sanga in ricordo di...Sanga Milano giocherà la prima partita di tutto il campionato alle ore 14.30 contro il Sandi ...A prendere le parti del cantautore, però, ci ha pensato Enrico Silvestrin , noto vj di Mtv nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip : Leggi ancheDeha una nuova nuova fiammaNegli ultimi mesi è stata al centro delle cronache per via della presunta e ormai nota rottura conDe. Recentemente, Belén ha condiviso nuovamente un post dell'autore imprenditore ...

Belen Rodriguez e lo sfogo tra la crisi con Stefano De Martino e il flirt con Elio Lorenzoni: “Al tuo… Il Fatto Quotidiano

Belen Rodriguez bacia Elio Lorenzoni: le foto che confermano la nuova relazione della showgirl play 7652 • di Videonews Chi è Elio Lorenzoni, l'imprenditore che Belen Rodriguez frequenta dopo Stefano ...Belen Rodriguez ha deciso di rispondere alle numerose critiche sorte dopo la pubblicazione di un post che ritrae la nuova fiamma Elio ...