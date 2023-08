Stefano Bandecchi e quella passione per l’insulto e le botte | tre mesi di minacce e corpo a corpo del sindaco da saloon nel Far West

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) In soli treha promesso di dare due schiaffi in faccia e rovinare la vita a un signore che ha ‘osato’ pulirsi le scarpe in una fontana, annunciato di voler spaccare la testa e definito un “coglione” il responsabile della comunicazione della giunta e, nelle scorse ore, ha cercato il contatto fisico nell’aula consiliare con un esponente dell’opposizione dopo avergli intimato di smetterla di ridere “altrimenti ti saltano via tutti i denti dalla bocca”. Asono bastate un pugno di settimane dadi Terni per farsi notare anche da chi non lo conosceva nella sua vita precedente da deus ex machina di UniCusano, che gli è costata un’indagine con sequestro da 20 milioni di euro, nonché da presidente della Ternana che sputava addosso ai tifosi e da ex parà della Folgore, esperienza mai dimenticata ...