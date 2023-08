Stati Uniti | la vendetta del ristoratore anti POS | sullo scontrino compare uno strano addebito più commento

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 28 agosto 2023) "Certe cose solo in Italia". E invece no. Anche nei civilissimiesistono i negoziche aggiungono una voce extra a chi paga con il POS. In America è diventato virale unocon un'aggiunta definita subito "passivo aggressiva". L'estate sta volgendo al termine. I temi più caldi degli ultimi tre mesi sonosicuramente: gli scontrini pazzi, i granchi blu, gli incendi al Sud Italia, le tempeste tropicali al Nord e ancora gli scontrini pazzi. Sui social, infatti, si è parlato a lungo di come alcuni ristoratori abbiano fatto pagare delle cortesie che in pochi addebitano. Dal taglio del toast a quello della torta, passando per il piattino per la figlia di una cliente che aveva ordinato le trofie al pesto. Una polemica sempre calda è quella del POS. Ribadiamo l'ovvio: in Italia, per ...