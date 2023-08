Startup | Digithon2023 | Schlein | Crosetto e Mantovano tra gli ospiti della maratona digitale dal 31 8 al 3 9 a Bisceglie

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023)(Bat), 28 ago. (Labitalia) - 48 ore dicompetition e 4 giorni di eventi per approfondire i temi al centrorivoluzionecon i grandi protagonisti delle istituzioni, delle aziende, del mondocultura e dello spettacolo, con un'attenzione particolare al futuro dell'intelligenza artificiale: ecco il programma di DigithON 2023, dal 31 agosto al 3 settembre a(BT). L'ottava edizionepiù grandeitaliana prenderà il via giovedì 31 agosto alle 19.30 in Piazza Castello con il primo degli appuntamenti aperti al pubblico: a dare il benvenuto aglie ai cittadini sul palco all'ombra delle torri normanne sarà Francesco Boccia, ideatore e fondatore di ...