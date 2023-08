Stadio Maradona Unione Industriali Napoli | Pecci | “Comune assicuri servizi adeguati”

(Di lunedì 28 agosto 2023): “Tra i disregistriamo l’inadeguatezza dell’impiantistica acustica nei distinti” È iniziata con piena soddisfazione degli associati all’la partnership con la SSC. L’accoglienza ricevuta dagli aderenti all’accordo è stata di altissimo profilo, in linea con gli standard d’eccellenza proposti dalla Società presieduta da Aurelio De Laurentiis. Va peraltro rimarcato come, da più parti, siano state invece registrate disfunzioni per alcuniche avrebbero dovuto essere assicurati dall’Amministrazione Comunale, in particolare dopo gli interventi di modernizzazione realizzati con i finanziamenti della Regione. «Spiace rilevare la persistente assoluta ...

Atto conclusivo il prossimo 1 giugno a Londra (di Wembley) con la finalissima che anticiperà ...scorsa la squadra di Spalletti venne eliminata a causa di una pesantissima sconfitta al...Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma sabato alle ore 20.45 alloper la terza giornata di Serie A.Seconda vittoria in due partite per il Calcio Napoli . Gli azzurri campioni d'Italia in carica hanno battuto alloDiego Armandoil Sassuolo per 2 - 0 grazie alle reti del solito Victor Osimhen su calcio di rigore al 16, e del capitano Giovanni Di Lorenzo nel finale di gara, imbeccato dal ...

