Sprofondo Lazio contro il Genoa

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ora è crisi. Inattesa ma giusta. Passa ilall'Olimpico, lanon c'è. Zero punti in due gare e le trasferte con Napoli e Juve a certificare un avvio in salita. Molto ripida è pericolosa per quanto visto all'Olimpico con una squadra in ritardo fisico e mentale anche per colpa di Sarri che ha presentato un gruppo spompato nei primi 180 di campionato. Decide la rete iniziale di Retegui, seconda sconfitta consecutiva e la certezza che sarà una stagione piena di sofferenza se non si riuscirà a invertire la marcia e pure in fretta. Solo un cambio di Sarri rispetto a Lecce: c'è Casale accanto a Romagnoli, confermato Kamada, unica novità rispetto alla squadra della stagione passata. Gli altri rinforzi, Luca Pellegrini, Rovella, Isaksen, Castellanos e l'ultimo arrivato Sepe si accomodano in panchina . Sull'altro fronte Gilardiino si affida a un 4-3-2-1 ...

