Sport in tv oggi | lunedì 28 agosto | programma e orari di tutti gli eventi

(Di lunedì 28 agosto 2023)face.it vi propone ile il palinsesto degliivi in tv per la giornata di28. Alle 13:25 si parte con la terza tappa della Vuelta, mentre proseguono le partite dei gironi dei Mondiali di basket, esattamente come gli Europei di volley. Alle 19:30 spazio al tennis italiano. Toccherà subito a Lorenzo Musetti – uno dei sette azzurri nel tabellone principale – che sfiderà Titouan Droguet agli Us Open. Elisabetta Cocciaretto invece si presenta a Flushing Meadows da testa di serie numero 29 e debutterà contro la qualificata Kaia Juvan. Jasmine Paolini debutterà invece contro Jelena Ostapenko. Previsti anche i due posticipi di Serie A.Face.

Romelu Lukaku adesso è davvero a un passo dalla Roma :può arrivare l'attesa fumata bianca. Se l'aspetta il Chelsea , se l'aspetta Dan Friedkin , se l'aspetta anche il centravanti che da Bruxelles attende solo il via libera per volare a Londra, ...Da La Gazzetta dello, al Corriere delloe Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di, lunedì 28 agosto 2023La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli ...... partela campagna abbonamenti: 'La storia è adesso' Nardò Basket, partela campagna abbonamenti: 'La storia è adesso' 28/08/2023 - 07:39 Redazione0 46 Partela vendita degli ...

Sport in tv oggi (domenica 27 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Questa sera, come titola la Gazzetta dello Sport "Esame Inter in provincia" per il posticipo Cagliari-Inter. Il pari fra polemiche di arbitrali di Juve-Bologna ha scatenato per dirla con le parole ...Allegri è una furia con i suoi giocatori e con l’arbitro: tremano gli spogliatoi dopo Juventus-Bologna, non ha avuto nessun malore ...