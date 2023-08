Sport | Aics | dall' 8 al 10 settembre torna ' Verde Azzurro' | 5000 partecipanti per circa 900 gare

(Di lunedì 28 agosto 2023) Cervia, 28 ago. - (Adnkronos) - È giunta alla 32esima edizione più in forma che mai, come lo stile di vita che promuove a tutte le età: parliamo di, la manifestazione nazionale organizzata daAssociazione italiana Cultura, uno dei principali Enti di promozioneiva del Paese con oltre un milione di associati e 10mila circoli su tutto il territorio nazionale. Anche quest'anno, a ospitare l'iniziativa sarà la Regione Emilia-Romagna e in particolare il territorio della Riviera romagnola, che da venerdì 8 a domenica 10vedrà svolgersi le finali dei Campionati Nazionaliin diverse discipline. In particolare, il programma prevede900tra Cervia (Ra), Cesena, Cesenatico, Forlì (Fc), ...

E' solo una delle storie delle oltre 100 persone prese in carico dai comitati provinciali dell' Associazione italiana culturanegli ultimi 2 anni, a seguito della stipula con il ...L'organizzazione della stessa è sapientemente curata dal coordinatore MTBProf Massimo Neri, nonché presidente della asdEtruriaCountry. La partenza è prevista per le ore 8,30 da ...... Giochi mondiali amatoriali promossi dalla Confederazione internazionale delloper tutti presieduta da Bruno Molea e organizzati in Italia da- Associazione italiana cultura. Oltre ...

Ultimo'ora: Sport: Aics, dall'8 al 10 settembre torna 'Verde Azzurro ... La Svolta

Sono in programma le finali dei Campionati Nazionali Aics in diverse discipline, che porteranno sul territorio circa 2 mila partecipanti tra atleti, staff tecnici e accompagnatori, provenienti da tutt ...Dal 5 al 10 settembre si terranno i Csit World Sport Game in Romagna. Bruno Molea (Aics): "È l’occasione per far conoscere specialità poco note". Tornano in Italia dopo otto anni e saranno ospitati ...