Spoleto | celebrati i 90 anni di Giacomo Manzoni con un dittico al Caio Melisso

(Di lunedì 28 agosto 2023) “La Legge” e “Gli occhi di Ipazia” per le migliori risorse del Lirico Sperimentale Dai manifesti elettorali “Vota il PCI” alle intimidazione televisive dei pro-vax. Come dire dal governo Scelba al duo Conte-Speranza. In cinquantacinque minuti a suon di orologio il Caio Melisso si è riempito sabato sera di violenza ripercorrendo, con la vita stessa dell’autore, l’intera storia dell’Italia dei nostri giorni. Celebrare i novantafelicemente compiuti diha voluto dire per il Lirico Sperimentale confermare la sua vigile attenzione a un tipo di musica che è piena e consapevole presenza alla contemporaneità, con una ferma intenzione di recepire una delle forme più alte di protesta civile espresse da un autore da sempre schierato dalla parte di chi combatte i torti e non si aspetta un futuro migliore. Dalla partitura di ...