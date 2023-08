Spazio | con Crew-7 insieme sulla Iss Usa | Europa | Giappone e Russia

(Di lunedì 28 agosto 2023) E' il primo equipaggio interamente internazionale a volarestessa capsula Dragon di Space X Stati Uniti,sono questi i Paesi da cui provengono i quattro astronauti della missione-7 appena arrivataStazione Spaziale Internazionale. Il quartetto è il primo equipaggio interamente internazionale, ossia composto da membri di quattro agenzie spaziali e Paesi diversi, a volarestessa capsula Dragon di SpaceX e questa è la settima missione dell’azienda di Elon Musk con equipaggio commerciale per la Nasa, rileva ‘Global Science’ dell’Agenzia Spaziale Italiana. La navicella dal nome Endurance ha attraccato il laboratorio orbitante ieri, domenica 27 agosto, quando in Italia erano le 15:16. Dopo aver compiuto un ampio giro intorno ...

