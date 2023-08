Spaventosa frana a pochi metri dall’autostrada | terrore tra gli automobilisti | stop a treni e circolazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il maltempo ha iniziato a creare nondisagi agli italiani. Questa notte a Genova si è abbattuta una tempesta che ha provocato allagamenti diffusi nelle strade che hanno costretto la Protezione civile a far chiudere alcuni sottopassi e la metropolitana. In alcuni quartieri l’acqua caduta ha poi superato i 150mm, come scrive l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente Ligure (Arpal). “La Liguria questa notte è stata interessata da una perturbazione importante che ha colpito soprattutto il genovesato. Tutto il centro-levante genovese ha infatti misurato fra i 100 e i 200 mm di pioggia nelle ultime 24 ore. Non ci sono stati feriti e questa è la notizia più importante ma sono stati più di 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio ligure concentrati soprattutto nella provincia di Genova a causa dei molti allagamenti”, ha riferito il presidente ...