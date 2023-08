Spari in via Canali | indagini in corso | acquisiti i filmati

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono diversi idelle videocamere di sorveglianzadagli agenti della Squadra Mobile di Salerno, agli ordini del dottore Gianni Di Palma, per dipanare l’alone di mistero che circonda il ferimento del 17enne Raffaele V. , colpito al torace nella notte tra sabato e venerdì in via. Proprio qui nel cuore del centro storico di Salerno, a due passi dall’Ostello Ave Gratia Plena, anche oggi sono al lavoro gli agenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto intorno alla mezzanotte e soprattutto il movente che ha spinto una persona, presumibilmente in compagnia di altre, ad esplodere e ferire il minore, in un orario in una zona molto trafficata. La Questura potrebbe essere vicina all’individuazione del responsabile e propende anche nel seguire la pista di futili motivi che non sarebbero ...