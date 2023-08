Sora | Arpino | Isola del Liri Chiama da Taranto e salva l’amica conosciuta sui social che si era imbottita di farmaci Grande lavoro dei Carabinieri…

I carabinieri intuiscono che la zona di interesse poteva essere quella didove si è svolto ...è seguita dai Carabinieri e dai servizi di Sostegno alla Persona intercomunali dell'Aipes di. ...La donna della zona di, in palese difficoltà secondo quanto aveva capito la donna pugliese, ... I militari sono riusciti dapprima a rintracciare adun familiare della signora in pericolo ed ...Sul giornale leggo diche si fa promotore di un percorso del cinema in Ciociaria. Da Ennio Morricone che insegnò al Conservatorio di Frosinone , a Vittorio De Sica che era di, Marcello ...

Isola del Liri, ingerisce psicofarmaci per togliersi la vita: donna di ... Il Quotidiano del Lazio

La chiamata è arrivata alle 22.35 di sabato ai carabinieri di Sora: da Taranto una donna molto agitata raccontava che un'amica conosciuta on line con la quale si sentiva spesso pur ...Si intuisce subito che la zona di interesse era quella di Arpino dove si è svolto il “Gonfalone ... e dai servizi di sostegno alla persona intercomunali dell’Aipes di Sora.