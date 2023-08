Sony domina la classifica FIMI | i numeri dei primi otto mesi del 2023

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 28 agosto 2023)da record per laMusic Italia, la majorladelle vendite, spinta dall’enorme successo di La Divina Commedia, nuovo disco di Tedua Con il primo posto di Tedua per la decima settimana in testa alladegli albumGfK Italia (grazie al suo progetto discografico La Divina Commedia), la majorMusic Italia celebra unda record con finora 23 settimane sul gradino più alto del podio rispetto alle 34 complessive. Le parole di soddisfazione del presidente Andrea Rosi «Il grande lavoro e la dedizione ai progetti stanno premiando la nostra azienda e i nostri artisti con risultati eccezionali – commenta il Presidente e CEOMusic Entertainment Andrea Rosi – Quello di cui siamo fieri è ...