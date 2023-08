“Sono vivo e sorrido” Un mese fa il terribile incidente e la paura di morire | oggi le prime parole dopo l’amputazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 agosto 2023) Unstradale in moto gli ha completamente cambiato la vita.al Corriere della Sera Ferdinando, noto nell’ambiante vip e sportivo perché nel corso della sua carriera ha immortalato di tutto, dal gossip ai grandi momenti sportivi, ha raccontato il suo stato d’animo e cosa provamesi in ospedale edi una gamba. La sua vita cambia la mattina del 10 luglio, quando è stato colpito da un autobus sulla Cristoforo Colombo, che come spiega il Corriere della Sera riportando i dati della polizia stradale conta 480 incidenti. “All’ultimo mi hanno chiamato per spostare l’orario della riunione: il destino ha sempre più fantasia di noi…”, ha spiegato Ferdinando Mezzelani, 59 anni. A soccorrerlo un capitano dell’Esercito, Francesca Antonini: “Non ti muovere e non ti preoccupare”, le ...