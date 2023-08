“Sono un soldato | per Giorgia esco dall' ombra” Arianna Meloni non si nasconde più

(Di lunedì 28 agosto 2023)è pronta ad una nuova vita in prima linea nel mondo della politica. La sorella del premierha ricevuto un incarico ufficiale all'interno di Fratelli d'Italia e racconta al Corriere della Sera i motivi dietro tale passo in avanti dopo tanti anni dietro le quinte: “mi ha detto ‘l'unico consiglio che ti do è di non dare peso alle cose che contano poco. Non farti prendere'ansia per le sciocchezze. Abbiamo una storia importante da scrivere, al resto evitiamo di dare troppa rilevanza'. È un ruolo importante, lo so, ma chi mi conosce sa che è quello che ho sempre fatto. Critiche? È un fuoco di fila di chi non ha voluto informarsi, o ha fatto finta di non conoscere la storia della nostra comunità politica. Mi iscrissi al Msi che avevo 17 anni, ho fatto di tutto, attaccavo i ...

... si definisce un(quando parla di una possibile candidatura alle Europee: "Preferirei di no, maun"), dice che le piace stare dietro le quinte ma adesso accetta un ruolo di ......una raccomandata in Regione " Nega di volersi candidare alle Europee ma precisa che è un "". ... Ho avuto tanti di quei messaggi di stima, vicinanza e solidarietà che ancora nonriuscita a ...Da quando è scoppiato lo scandalo per la pubblicazione del suo libro "Il mondo al contrario", simoltiplicate le voci di chi parla di una discesa in politica del generale Roberto Vannacci. Ultima quella dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, per il quale anche se "è necessario un confronto ...

Candidatura Preferirei di no. Ma sono un soldato”. In chiusura Meloni non si nasconde sui veleni legati al gossip di un presunto tradimento del marito, il ministro Francesco Lollobrigida: “Quella ...Le opere dell’artista sudafricano Orr, che partecipò alla Liberazione come volontario, saranno in mostra al Museo dell’Opera del Duomo.