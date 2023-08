“Sono un soldato” Arianna Meloni rompe il silenzio

(Di lunedì 28 agosto 2023)il. La “sorella d’Italia”, come la chiamano molti, dopo la nomina a responsabile della segreteria politica del partito esce dal cono d’ombra in cui ha sempre agito, un po’ per indole e un po’ per scelta (“a me è sempre piaciuto tanto”), per ritagliarsi un ruolo più “politico” all’interno di Fratelli d’Italia. Moglie del ministro Francesco Lollobrigida, sorella del premier, 48 anni,respinge le accuse di essere stata premiata da una deriva “familiastica” del partito di Giorgia. Il nuovo incarico, dice al Corriere della Sera, “è un ruolo importante, lo so, ma chi mi conosce sa che è quello che ho sempre fatto”. Nessun nepotismo, insomma. “Vuole la verità? È un fuoco di fila di chi non ha voluto informarsi, o ha fatto finta di non conoscere la storia della nostra ...

"Non potevo rimanere dietro le quinte, europeeun" "In Fratelli d'Italia non esistono gruppi o correnti definite, si è creato un caso sul nulla, per dichiarazioni di singoli parlamentari. Se uno con la storia di Rampelli volesse ...... Arianna Meloni risponde, smentisce i malumori interni al partito e si mette a disposizione per le Europee del prossimo: "Preferirei di no, maun". La sorella della premier rompe il ...un, per Giorgia esco dall'ombra". Arianna Meloni non si nasconde più Sul tema è intervenuta anche Maria Elena Boschi, di Italia Viva, che ha spiegato come: 'L'elezione diretta del ...

Vannacci alle prove generali di partito: "Sono un soldato, ma non lo ... Il Riformista

Dopo le polemiche per il suo nuovo incarico, Arianna Meloni risponde, smentisce i malumori interni al partito e si mette a disposizione per le Europee del prossimo: “Preferirei di no, ma sono un ...“Giorgia mi ha detto: ‘l’unico consiglio che ti do è di non dare peso alle cose che contano poco. Non farti prendere dall’ansia per le sciocchezze. Abbiamo una storia importante da scrivere, al resto ...