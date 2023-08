“Soluzione politica” Zelensky apre ai negoziati sulla Crimea

(Di lunedì 28 agosto 2023) È “preferibile e possibile negoziare unaper la Crimea”. È questa la nuova svolta del presidente ucraino, Volodymyr, in una intervista all’emittente 1+1, dopo lunghi mesi in cui l’obiettivo della resistenza è sempre stato il ripristino dell’integrità territoriale del Paese, penisola di Crimea inclusa. SvoltaUna svolta, quella del leader dell’Ucraina, che arriva mentre i militari della resistenza stanno avanzando verso sud e verso la costa del Mar Nero, anche se la controffensiva non sta ancora dando gli esiti sperati. A dimostralo sono anche gli analisti americani, che ora parlano chiaramente di “aspettative troppo alte” e di “rischio demoralizzazione“. Il tutto si aggiunge al numero elevatissimo di soldati morti (Mosca parla addirittura di 540 ucraini uccisi nelle ultime 24 ore e ...

... "se non la smetti di attuare ladi genocidio nei confronti del Sud , con la nostra ... "È legittimo avere opinioni diverse, ma la violenza non è mai unae va condannata con fermezza. ...E' "preferibile e possibile negoziare unaper la Crimea'', annessa alla Russia nel 2014, piuttosto che riportarla all'Ucraina con la forza militare. Anche perché questo eviterebbe altre vittime. Lo ha affermato il ...La sensazione è quella di unamiope che scarica 'sui comuni il conflitto sociale', con il ... Paola Berardino, si è già attivata per individuare le strutture disponibili, ma la...

Zelensky, sulla Crimea una soluzione politica è possibile - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

È “preferibile e possibile negoziare una soluzione politica per la Crimea”, annessa alla Russia nel 2014, anche per evitare altre vittime. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodimir Zelensky in u ...Zelensky apre ad una soluzione diplomatica almeno sulla Crimea. In un'intervista spiega: "Possibile una soluzione politica piuttosto che militare" ...