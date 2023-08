Sirolo | ucciso con la fiocina A torso nudo con una fiocina nel sacchetto | chi è Fatah Melloul fermato per l' assassinio di Klajdi

... i carabinieri immobilizzano Melloul Fatah, arrestato per l'omicidio di Klajdi Bitri, il 23ennecon un colpo di fiocina a. Uno dei militari gli intima 'Mettiti giù, mettiti giù', ...con un colpo di fiocina al petto per aver difeso un amico padre di famiglia durante una lite stradale a, al Conero: la vittima è Klajdi Bitri , un operaio albanese di 23 anni e il suo ...... frana in Savoia: treni fermi tra Francia e Italia 27/08/23 Fotogallery -(Ancona), 23ennein strada a colpi di fiocina 27/08/23 Fotogallery - Incendi in Sicilia, chiuso l'aeroporto di ...

Ucciso con una fiocina a Sirolo durante una lite sulla viabilità Agenzia ANSA

Video virale Nel video diventato virale, probabilmente girato da un residente di Falconara Marittima, i carabinieri immobilizzano Melloul Fatah, arrestato per l'omicidio di Klajdi Bitri, un 23enne ...SIROLO - «Se l’è presa perché guidavo lenta, non conoscevo la strada. È sceso dall’auto ed ha iniziato a litigare con mio marito. Poi l’ha picchiato ...