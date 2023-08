Sirolo | uccide un 23enne a colpi di fiocina dopo una lite nel traffico | arrestato un algerino

(Di lunedì 28 agosto 2023) È stato fermato dai carabinieri l’uomo che ha ucciso uncon un colpo didurante unain strada a, in provincia di Ancona. Era a torso nudo per le vie di Falconara Marittima con ancora l’arma del delitto, un fucile da sub. Si tratta di un 30enne di nazionalità algerina. Secondo la ricostruzione, l’omicidio sarebbe avvenuto per futili motivi, durante unaper la lentezza con cui procedeva un’auto. L’aggressore è stato condotto nella caserma dei carabinieri di Osimo – che stanno indagando sull’omicidio con il supporto del Reparto operativo nucleo investigativo – per essere interrogato dal pm della procura di Ancona.è una delle più note località balneari sul mar Adriatico, ...

