Sirolo | automobilista ucciso con una fiocina dopo una lite di traffico | arrestato 27enne | aveva l’arma in mano

(Di lunedì 28 agosto 2023)con un colpo diaver cercato di sedare una rissa. Così è morto il 23enne Klajdi Bitri, operaio di origine albanese, vittima di un’aggressione avvenuta in pieno giorno a, nel cuore della Riviera del Conero. Il presunto assassino, undi nazionalità algerina, è stato preso pocodai carabinieri, a Falconara Marittima, a circa 30 chilometri di distanza. Melloul Fatah, anche lui operaio, era a torso nudo condel delitto, un fucile da sub. La giovane vittima, residente ad Ancona, sarebbe morta per difendere un altro. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe intervenuto ieri pomeriggio in un acceso diverbio tra il sospetto omicida e un altro conducente, accusato forse di andare troppo piano. Fatah lo ...

E' accaduto nel pomeriggio di domenica 27 agosto a, provincia di Ancona. La vittima Klajdi ... che era in auto con lui e che veniva selvaggiamente picchiato da un altro. I tre ...Un giovane è stato ucciso in strada a, in provincia di Ancona, a colpi di fiocina. È accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 27 ... quindi avrebbe colpito l'altro, che era in ...È successo a, in provincia di Ancona, nel pomeriggio di oggi. L'che ha colpito il giovane con il fucile da sub è poi scappato a bordo di una Polo bianca: è stato trovato a torso ...

Sirolo, automobilista di 23 anni ucciso con una fiocina dopo una lite Corriere della Sera

ANCONA - Morire a 23 anni, trafitto da un colpo di fiocina al petto durante una lite per motivi di viabilità. E' la morte assurda di di un giovane operaio albanese, a Sirolo, in provincia di Ancona, u ...Tragedia a Sirolo, in provincia di Ancona ... che in quel momento veniva picchiato selvaggiamente da un automobilista che, dopo alcune ore, è stato arrestato a Falconara dai carabinieri. La vittima ha ...