Simone Biles è ancora una delle ginnaste più forti in circolazione

La superstar mondiale della ginnasticaha fatto un altro passo verso il suo ritorno alle Olimpiadi di Parigi, prendendo il comando nella classifica generale femminile ai Campionati statunitensi di San Jose, un mese prima dei ...Un segnale per Parigi, dopo l'incubo di Tokyo.c'è, ancora una volta davanti a tutte e al volteggio. Nella serata di apertura dei campionati statunitensi la star della ginnastica ha dato spettacolo. E dopo i problemi di 'twisties' , ...- La piccola ginnasta dell'Ohio dopo 2 anni di assenza è tornata in gara volteggiando come nei pascoli celesti: punteggi record in tutte le specialità. La piccola (1,41 m) ginnasta ha ...

Simones Biles ha vinto il concorso generale individuale dei Campionati Statunitensi per l'ottava volta in carriera, impresa mai riuscita a nessuna atleta nella storia della ginnastica artistica americ ...