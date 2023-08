Simone Biles da record ai campionati statunitensi | ottavo titolo nazionale all around

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 agosto 2023) Con i fantasmi di Tokyo ormai alle spalle, in attesa di chiarire le intenzioni su Parigi,infrange unche durava da novant’anni grazie alla vittoria del suoallaidi ginnastica degli Stati Uniti. Un’impresa mai riuscita a nessun atleta, con Alfred Jochim che nel 1933 si fermò al settimoè stata l’unica concorrente a terminare i due giorni di gara a San Jose con due punteggi pari o superiori a 15, dopo aver preso la scena con il 15.700 rimediato al volteggio venerdì. Dopo il 59.300 del primo all-ha concesso il bis con un altro over 59 sul secondo giro completo chiuso con 59.150 per il punteggio ...