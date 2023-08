, altro record per la ginnasta statunitense. Ai campionati americani di San José la campionessa si è aggiudicata la ..."Tutti questi applausi e il fatto che la gente creda ancora in me mi ha fatto sciogliere il cuore": è vincente e pieno di emozione il ritorno in pedana di, campionessa e olimpionica della ginnastica artistica, che dopo due anni di pausa per 'disagi mentali' denunciati a Tokyo e' rientrata alle gare vincendo una gara a Chicago. "Questa ...nel 2021 convocò una conferenza stampa per annunciare che si sarebbe ritirata dalle gare per non penalizzare le compagne di squadra ai Giochi e in modo da concentrarsi "sul proprio stato ...

Simon Biles vince l'ottavo titolo ai Campionati Usa: è record

Ai campionati Usa Simone domina e al volteggio esegue il doppio carpiato Yurchenko che non le riuscì ai Giochi. E a 26 anni dà l’assalto all’Olimpiade… Leggi ...Simone Biles continua a sorprendere con nuovi entusiasmanti prove in pedana. Ha conquistato il suo 8° titolo nazionale infrangendo un primato che resisteva da 90 anni. E punta sempre più decisa ai ...