Sicurezza | Gori | “Più personale | più fondi alle comunità e poteri ai comuni per il Daspo”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 28 agosto 2023) Bergamo. Una raccolta firme per chiedere una stretta sul tema della, rispetto ai fatti degli ultimi giorni che hanno riguardato la città e visto coinvolti gruppi di minorenni, autori prima della rissa in stazione, poi dell’aggressione al bagnino della piscina Italcementi, episodio per il quale due giovani sono stati fermati e uno è stato denunciato, e da ultimo la rissa al Luna park della Celadina. Il centrodestra si muove e lo fa con una riflessione congiunta sul tema, a firma Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Bergamo Ideale. “Spesso ci siamo lamentati della questionein città – dichiara il segretario della Lega Alessandro Carrara – ma quanto sta accadendo nelle ultime settimane ci lascia veramente sconcertati, siamo di fronte ad un’emergenza senza precedenti, questo è il frutto di anni e anni di politiche buoniste e del “va ...