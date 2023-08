Si finge una ragazza su TikTok per ricattare minorenni | arrestato un 23enne | la trappola dei carabinieri con l’aiuto di una vittima

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 agosto 2023) Siva unasudove proponeva avideochiamate a sfondo sessuale su Whatsapp e Instagram per poi ricattarli. Undell’Adda Martesana, in provincia di Milano, è statodopo la denuncia che proprio uno dei ragazzini ha deciso di fare aidi Cassina de’ Pecchi. Il ragazzo è finito in carcere lo scorso 6 agosto con le accuse di detenzione e produzione di materiale pedopornografico, adescamento di, pornografia minorile, violenza sessuale, induzione a compiere atti sessuali mediante inganno e sostituzione di persona e tentata estorsione. Alle vittime ilproponeva le videochiamate in cui li convinceva a spogliarsi. E dopo che lui aveva registrato tutto, minacciava le ...