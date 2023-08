Si blocca l’affare a centrocampo | scende in campo De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il mercato del Napoli è entrato nel vivo nell’ultima settimana a disposizione. Gli azzurri continuano a lavorare per rinforzare l’organico, ma la trattativa per un obiettivo si complica. Mauro Meluso e l’intera dirigenza del Napoli continuano ad operare sul mercato per mettere a disposizione di Rudi Garcia una rosa quanto più profonda e competitiva per la stagione attuale. Il mercato del Napoli sembra destinato a proseguire dopo l’acquisto di Jesper Lindstrom, con gli azzurri che effettueranno altri colpi. Tutto però passa dalle cessioni, con alcuni esuberi che devono essere ancora piazzati. Intanto si segnala un netto rallentamento nella trattativa che avrebbe portato un nuovo giocatore alla corte di Rudi Garcia. Napoli, quasi sfumata la pista Lo Celso: ecco il motivo Fin dall’inizio di questa sessione di mercato uno dei giocatori accostati al Napoli è stato Giovanni Lo Celso. Il ...