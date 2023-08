Sgarbi difende Morgan | «Gli ho chiesto io di scusarsi | ma i suoi non sono insulti | perché non va punito»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Si continua a parlare deglidi stampo omofobo cheha scagliato contro il pubblico al Festival della bellezza al tempio di Hera a Selinunte. E nel dibattito entra anche chi conosce bene il cantante di Altrove, come Vittorio. Il critico d’arte ha infatti spezzato una lancia in suo favore, affermando che «dire fro*io non è un’offesa»: «Ho parlato a lungo con– ha dichiarato il sottosegretario alla Cultura, secondo quanto riporta Adkronos -. Gli ho detto dispiegandogli che quando una persona si confronta con il pubblico deve imparare a controllarsisi deve ricordare che chi offende resta anonimo per cuidovrà pure farsi carico delle offese ricevute. Ma dire fro.. non è un’offesa». «Un artista ...

'Essere gay oggi è una condizione normale - spiega- lui ha indicato una condizione ormai legittimata, non insultante. Morgan ha legittimamente espresso una sua condizione di dolore, quello ...''Essere gay oggi è una condizione normale - spiega- lui ha indicato una condizione ormai legittimata, non insultante. Morgan ha legittimamente espresso una sua condizione di dolore, quello ...Perdoni,, che effetto le hanno fatto le parole di Morgan Mi hanno fatto piacere, sono ... E come io difendo la bellezza di un monumento o di un quadro, Morganla bellezza della musica. ...

Caso Morgan, Vittorio Sgarbi interviene in favore del cantante in queste ore nell'occhio del ciclone per gli insulti pronunciati sul palco di ...Vittorio Sgarbi scende in campo in favore di Morgan dopo lo scalpore mediatico e social che si è scatenato intorno al'artista dopo i fatti accaduti durante il concerto al ...