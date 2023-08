Sgarbi difende Morgan | Fro*** non è un' offesa

"La reazione certo - ammette- è stata esagerata da parte sua perché anche se hai ragione ti devi inca**are per pochi secondi, non per mezza ora. Bastava dire: 'Lo spettacolo è mio e parlo di ...'Essere gay oggi è una condizione normale - spiega- lui ha indicato una condizione ormai legittimata, non insultante. Morgan ha legittimamente espresso una sua condizione di dolore, quello ...''Essere gay oggi è una condizione normale - spiega- lui ha indicato una condizione ormai legittimata, non insultante. Morgan ha legittimamente espresso una sua condizione di dolore, quello ...

Caso Morgan, Vittorio Sgarbi interviene in favore del cantante in queste ore nell'occhio del ciclone per gli insulti pronunciati sul palco di ...Vittorio Sgarbi scende in campo in favore di Morgan dopo lo scalpore mediatico e social che si è scatenato intorno al'artista dopo i fatti accaduti durante il concerto al ...