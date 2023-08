Sfonda il cancello del Comune | poi incendia il bus | denunciato il titolare della ditta

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato, dagli agentiSquadra MobileQuestura di Napoli e del commissariato di Pozzuoli, ilproprietaria del bus turistico che stamattina è stato lanciato contro la sede comunale di via Tito Livio. La Polizia di Stato e la Procura di Napoli contestano all’uomo i reati di danneggiamento e incendio. Rintracciato e interpellato dai poliziotti, subito dopo i fatti, ildi trasporto ha riferito ai poliziotti di essere all’oscuro dell’attentato e di essere stato vittima del furto del mezzo. I sistemi di video sorveglianzazona hanno però ripreso in maniera particolareggiata l’accaduto: dalle immagini si nota nitidamente il ...

Il conducente di un bus turistico privato ha sfondato in retromarcia ild'ingresso della sede di via Tito Livio del Comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, e poi ha dato fuoco al mezzo prima di dileguarsi. A darne notizia è il sindaco della città flegrea Gigi ...La7.it - Il conducente di un bus turistico privato ha sfondato in retromarcia ild'ingresso della sede del Comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, e poi ha dato fuoco al mezzo prima di ...Questa mattina un autobus privato, dopo aver sfondato ild'ingresso della sede del Comune di Pozzuoli di Via Tito Livio, è stato dato alle fiamme da un soggetto ignoto, che si è poi dato alla fuga. Ne dà notizia il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni, ...

Conducente bus sfonda cancello Comune, poi incendia mezzo Agenzia ANSA

NAPOLI (ITALPRESS) - Un autobus privato sfonda il cancello d'ingresso del Comune e poi viene dato alle fiamme da un soggetto ignoto ...Il conducente di un bus turistico privato ha sfondato in retromarcia il cancello d'ingresso della sede di via Tito Livio del Comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, e poi ha dato fuoco ...