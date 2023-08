Sestriere sotto la neve d' agosto | il video che lascia di stucco | GUARDA

(Di lunedì 28 agosto 2023) Dopo mesi di caldo e di anticiclone africano, i meteorologi hanno annunciato l'imminente fine della stagione estiva. Nubifragi, piogge battenti, venti forti e calo drastico delle temperature in molte regioni della penisola italiana. Ma non basta. Questa mattina aè arrivata la prima nevicata della stagione. Fra l'Alta Valle di Susa e la Val Chisone, a oltre 2.000 metri di quota, la temperatura di circa due gradi ha reso possibile lo scatenarsi dei primi fiocchi. ?? Con l'arrivo delle perturbazioni in Piemonte nevica fino a 2.000 metri di quota, imbiancata(TO).di Vittorio Gribaudi da «Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte». pic.twitter.com/QkA5OqyLyT — Italia 24H Live – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 28, 2023 Dopo il caldo record dei giorni scorsi, anche in alta quota, le temperature ...

La struttura ha cedutoil peso di acqua e vento. Non si registrano feriti. Il forte vento che ... L'ondata di maltempo che sta interessando il Piemonte ha portato la neve al, fra l'Alta ...La struttura ha cedutoil peso di acqua e vento. A scoprirlo sono stati all'alba di lunedì i proprietari dei veicoli, i quali hanno allertato il 112. Pavia, in provincia in molti senza luce In ...Come promesso dalle previsioni dei giorni scorsi, che oltre a precipitazioni diffuse sull'arco alpino annunciavano un drastico abbassamento delle temperature, stamattinasi è svegliatala prima nevicata stagionale. Nulla di incredibile, per chi vive ai 2035 metri del Colle, dove abitualmente anche a cavallo di Ferragosto negli anni passati si sono ...

La prima nevicata a Sestriere TGLA7

Dopo mesi di caldo e di anticiclone africano, i meteorologi hanno annunciato l'imminente fine della stagione estiva. Nubifragi, piogge battenti, ...Torna la neve a Sestriere, ancora forti piogge su Milano. Per oggi allerta rossa in Lombardia e arancione in 6 regioni ...