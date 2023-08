Sestriere | prima nevicata ad agosto I video

(Di lunedì 28 agosto 2023) Risveglio con sorpresa aldove il maltempo ha portato ladi stagione. Ad. Non una novità assoluta visto che agli oltre 2000 metri del colle è consuetudine che a finesi veda laneve, ma comunque uno spettacolo che ha colpito i turisti e ha fatto il giro del web (tratto da X)

E' arrivata la prima neve a quote interessanti sulle Alpi, specie sui settori occidentali. Qui siamo a Sestriere, dove appena tre giorni fa si registravano temperature fino a 25-26°C e lo zero termico ...