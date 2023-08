Sesso con una 14enne | l' educatore Davoli resta in carcere

Secondo la tesi dell'accusa e degli investigatori, l'uomo avrebbe approfittato del proprio ruolo per sviluppare una relazionela ragazzina durante attività spirituali coordinate dall'educatore. ...... in quanto un uomo aveva contattato i sanitari riferendo di essere stato ferito al pettoun coltello da una persona a lui sconosciuta, probabilmente dimaschile, in piazzale ABVS, intorno ...Nel 1989, nella sua ultima intervista, rilasciata a Rolling Stone , parla della sua arte, delle droghe, dell'omosessualità, delsicuro, della malattia,una franchezza choc per il periodo. ...

Sesso con una 14enne, Andrea Davoli resta in carcere il Resto del Carlino

Durante l'interrogatorio di garanzia, il 51enne di Comunione e Liberazione ha sostenuto che la ragazzina lo avrebbe provocato fino a farlo cedere e che sarebbe stata consenziente anche nei rapporti su ...Lo ha deciso il Gip di Reggio Emilia Silvia Guareschi su richiesta della procura. L’educatore di Cl è accusato di violenza sessuale ...