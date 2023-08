Ses***o davanti alle telecamere? Francesca Cipriani | brividi a Mediaset | Pier Silvio che dice?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) In dolce attesa e innamorata del suo bel marito Alessandro. Stiamo parlando di, una delle showgirl più amate d'Italia, nota per la sua simpatia e… per la sua fisicità prorompente. La donna si è concessa in un'intervista al settimanale Mio, dove ha svariato tra diversi temi. Si è parlato anche di reality e si è fatto accenno anche a un'eventuale partecipazione all'Isola dei Famosi. A questa domanda, la showgirl abruzzese ha risposto: “Sì, ma io che l'ho fatta posso assicurare che è un'esperienza bellissima, particolare, bisogna prepararsi psicologicamente e fisicamente”. Anche il marito, Alessandro, sulla stessa lunghezza d'onda: “Sì, mia moglie mi ha raccontato che è molto dura. Insieme, però, comevo poc'anzi, siamo una forza della natura e sono certo che insieme riusciremmo a superare tutte le difficoltà”. ...