Serie B | squadre con solo italiani titolari in campo Cos’è successo e gli aiuti economici Benefici per la Nazionale?

(Di lunedì 28 agosto 2023) LaB 2023-2024 è iniziata nella scorsa settimana e, oltre ai risultati in, bisogna annoverare un altro avvenimento curioso e positivo per tutto il movimento del calcio italiano: nella giornata d’esordio, Cosenza, Sudtirol e Feralpisalò, seguite dalla Reggiana nel turno successivo, hanno schierato un undici composto solamente da giocatori, con i lombardi che hanno stilato addirittura una distinta completa in cui erano presenti tutti calciatori azzurri. Strategia che ha dato i suoi frutti specialmente al Cosenza, squadra che nelle prime due giornate ha ottenuto quattro punti tra Ascoli e Venezia, un’inizio davvero sorprendente per la squadra calabrese. Anche il Sudtirol si trova nella stessa situazione dei rossoblù, avendo pareggiato con lo Spezia al debutto per poi battere 2-0 la Feralpisalò. La Reggiana è riuscita ...

... gli aggiornamenti su Calciomercato.itIl programma della seconda giornata diA si conclude ... All'Arechi, in scena una gara piuttosto interessante tra ledi Paulo Sousa e Andrea Sottil, a ...Statistiche, precedenti e curiosità Sono 33 i precedenti totali tra le due, di cui 28 nel ... il capitano rosanero ha vestito la maglia della Reggiana inC, per tutta la stagione 2013 - ...Credo che l'equilibrio arriverà verso ottobre e usciranno i veri valori delle". OBIETTIVI - "Essere tornati inA è motivo d'orgoglio e personalmente voglio godermi questo anno. Voglio ...

Colpani fa gola in Serie A: tre squadre sul giocatore del Monza Calcio News 24

Sfortunatamente, siamo stati in Serie A solo per 5 minuti, nella finale playoff vinta dal Cesena. Anche se inizialmente non conoscevo la zona, mi ha conquistato. Spero che entrambe le squadre, Vicenza ...Le altre premiazioni dello sport lucano hanno visto protagonisti, tra le squadre, la Ondatel Virtus Matera per il basket, dopo la vittoria dei tornei di Serie D e Serie C; l'Arcieri Lucani Potenza, ...